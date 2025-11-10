Lapid reconnaît la sauvagerie des colons sionistes

Selon l'agence de presse Abna, Yaïr Lapid, chef de l'opposition dans le régime sioniste, reconnaissant la sauvagerie des colons sionistes contre les habitants de la Cisjordanie, a admis que ces attaques étaient devenues incontrôlables depuis longtemps.

Il a ajouté que l'armée du régime sioniste devait intervenir en Cisjordanie. Ceci, alors que les attaques des colons sionistes contre les habitants de cette région se déroulent avec le soutien des militaires sionistes.

Il y a quelque temps, Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général de l'ONU, a reconnu que les attaques des colons sionistes contre les habitants de la Cisjordanie, selon les rapports du Bureau des affaires humanitaires de l'organisation, avaient atteint 264 cas en octobre dernier, ce qui représente le nombre mensuel le plus élevé au cours des 20 dernières années.

Il a ajouté que ces attaques avaient entraîné la mort (le martyre) d'un certain nombre de Palestiniens et la destruction de leurs biens.

Haq a précisé que les agressions des colons sionistes avaient provoqué le déplacement de 3 200 Palestiniens de leurs foyers, ainsi que la mort (le martyre) et la blessure de centaines d'autres.

Il a déclaré que ces sionistes procèdent à la coupe d'oliviers et à l'incendie de voitures et de maisons de Palestiniens. De plus, lors de ces attaques, 42 enfants palestiniens ont perdu la vie au cours de cette année.