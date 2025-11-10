Trump : Biden a mené l'Amérique au bord de la destruction

Selon l'agence de presse Abna, Donald Trump, l'ancien président américain, a écrit sur son réseau social appelé « Truth Social » : « Joe Biden le Somnolent a été, et de loin, le pire président de l'histoire américaine. Biden, arrivé au pouvoir à la suite des élections les plus corrompues jamais vues aux États-Unis, a supervisé une série de catastrophes sans précédent qui ont mené notre pays au bord de la destruction. Ses politiques ont provoqué l'inflation la plus élevée jamais enregistrée et ont entraîné la perte de plus de 20 % de la valeur du dollar américain en 4 ans. »

L'ancien président américain a poursuivi : « Sa capitulation en Afghanistan a été l'un des événements les plus humiliants de l'histoire américaine. La Russie a envahi l'Ukraine après avoir vu la faiblesse dévastatrice de Biden. Joe Biden, qui a reçu les surnoms de 'Somnolent' et d'‘Infirme’, a été dominé par ses manipulateurs radicaux. Eux et leurs alliés dans les Fake News ont tenté de dissimuler son grave déclin mental et son utilisation sans précédent de l'autopen. Il a quitté ses fonctions en accordant des grâces générales aux criminels et aux voyous démocrates radicaux, ainsi qu'aux membres de la famille criminelle Biden. »