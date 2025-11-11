Journal hébreu : La capacité de missiles de l'Iran est en pleine progression

Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Al-Yaum, le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que l'Iran renforce sa capacité de missiles à grande vitesse, malgré la récente agression du régime sioniste.

Le rapport indique que la chaîne CNN a également mentionné la reprise de la production de missiles balistiques par l'Iran. L'Iran peut produire des centaines de missiles.

Le rapport souligne en outre que les Iraniens développent leurs réserves de missiles dans le but de se préparer à toute nouvelle agression.

Il convient de noter que pendant la guerre imposée de 12 jours, lors de la vague d'attaques de missiles de représailles iraniennes contre les territoires occupés, des zones importantes et sensibles, notamment des centres d'espionnage secrets et des laboratoires biologiques du régime sioniste, ont été visées.