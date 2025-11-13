Iran à l’ONU: Araqchi condamne l’aveu de Trump d’avoir « dirigé » l’agression de juin du régime sioniste contre l’Iran

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : New York/Téhéran — Araqchi qualifie cette déclaration d’« aveu explicite » d’une implication directe des États-Unis dans un acte d’agression contre la République islamique d’Iran, en violation de la Charte des Nations unies, de l’interdiction du recours à la force (article 2§4) et des principes fondamentaux de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Dans sa missive, il souligne que l’« orchestration revendiquée » par M. Trump engage la responsabilité internationale de Washington pour complicité, direction et contrôle d’actes hostiles commis par le régime sioniste.

Le chef de la diplomatie iranienne demande au secrétaire général et au Conseil de sécurité de condamner sans ambiguïté cette reconnaissance publique, d’ouvrir une enquête indépendante et d’exiger des comptes des auteurs et commanditaires. Il appelle également à des garanties de non-répétition, à la prévention de toute nouvelle agression et à la protection effective des civils conformément au droit international humanitaire.

Araqchi précise que la lettre de l’Iran doit être enregistrée comme document officiel de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, afin d’être portée à l’attention de tous les États membres. Il rappelle que l’Iran, attaché au droit international, se réserve le droit de répondre de manière légitime et proportionnée à toute agression, tout en privilégiant les voies diplomatiques pour préserver la paix et la sécurité régionales.

Le ministre insiste sur le fait que les « aveux » de M. Trump confirment un schéma d’escalade et d’impunité, où le régime sioniste, sous couverture et direction extérieures, multiplie les violations et met en péril la stabilité du Moyen-Orient. Araqchi réitère que l’unilatéralisme, les menaces et l’usage illégal de la force sapent l’autorité des Nations unies et encouragent de nouveaux cycles de violence.

Des sources diplomatiques à New York indiquent que la représentation permanente de l’Iran a demandé une séance d’information au Conseil, afin d’exposer les éléments de preuve disponibles et de plaider pour une réponse collective fondée sur la Charte. À Téhéran, le ministère des Affaires étrangères souligne que la République islamique d’Iran reste favorable à une sécurité régionale inclusive, mais que toute démarche crédible suppose la fin des agressions, le respect strict de la souveraineté et la reddition de comptes des auteurs.

