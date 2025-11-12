UNICEF : Israël entrave l'entrée des vaccins et du lait en poudre dans la bande de Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse russe « Spoutnik », le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé que le régime sioniste empêche l'entrée de produits essentiels dans la bande de Gaza, dont les plus importants sont les vaccins et le lait en poudre pour les nourrissons.

L'UNICEF a précisé que l'organisation est confrontée à de grands défis pour importer 1,6 million de seringues et des réfrigérateurs solaires spéciaux pour le stockage des vaccins pour enfants.

L'organisation a ajouté que ces articles attendaient l'autorisation d'entrée depuis le mois d'août de cette année.

L'UNICEF a déclaré qu'une opération de vaccination massive des enfants se poursuit actuellement sous le cessez-le-feu fragile à Gaza.

D'autre part, l'agence de presse palestinienne Sama, citant le ministère de la Santé de la région, a également annoncé que 6 000 cas d'amputation ont été enregistrés jusqu'à présent dans la bande de Gaza, qui nécessitent tous des programmes de réadaptation immédiats et à long terme.

Le ministère a ajouté que le manque d'installations médicales et d'aides a aggravé les problèmes des blessés amputés.

Le ministère a également indiqué qu'environ 25 pour cent du total de ces cas concernent des enfants et 12,7 pour cent des femmes.