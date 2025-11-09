La menace la plus dangereuse contre Israël, selon Golan

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Al-Youm, Yair Golan, chef du parti soi-disant des « Démocrates » au sein du régime sioniste, a déclaré lors des manifestations d'hier soir dans les territoires occupés : « Nous entrons dans l'année électorale, et cette phase est très sensible. Le cabinet Netanyahou est considéré comme le cabinet le plus défaillant de l'histoire d'Israël. »

Il a ajouté : « Le cabinet Netanyahou est considéré comme la menace existentielle la plus dangereuse pour Israël. »

Les organisateurs de ces manifestations ont également annoncé qu'ils continueraient à organiser des rassemblements dans les territoires occupés. Ils ont également fait référence aux machinations du cabinet Netanyahou contre le système judiciaire et à l'empêchement de la formation d'un comité d'enquête sur l'opération « Déluge d'Al-Aqsa ».