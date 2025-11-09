Répercussions du « Déluge d'Al-Aqsa » : La terreur des Sionistes face aux « bombes à retardement »

Selon l'agence de presse ABNA, citant Ma'an, après l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », les Sionistes résidant dans les territoires occupés continuent de vivre dans la peur et la terreur. Le journal de langue hébraïque Maariv a rapporté que les habitants de la ville d'Eilat, située dans le sud de cette région, craignent la présence de travailleurs jordaniens parmi eux.

Selon le rapport, les travailleurs jordaniens entrent dans cette région chaque matin pour travailler à Eilat ; l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » a conduit les Sionistes à considérer ces travailleurs comme des « bombes à retardement » et à poursuivre leur vie dans la peur et la terreur. L'un de ces Sionistes a reconnu dans une interview à Maariv que les travailleurs jordaniens ne les aiment pas.

Outre les Sionistes vivant dans les territoires occupés, les Sionistes à l'extérieur de cette région sont également confrontés à une montée de la haine mondiale à leur égard dans divers pays, comme l'a révélé récemment une nouvelle concernant l'encerclement d'un grand nombre de Sionistes dans l'un des ports de Grèce.