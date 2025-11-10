Le Sénat américain vote en faveur de la fin du « shutdown » du gouvernement de 40 jours

Selon l'agence de presse Abna, le vote positif du Sénat est considéré comme le premier pas pratique pour mettre fin au « shutdown » de 40 jours du gouvernement.

Un groupe de sénateurs démocrates modérés, fatigués de l'impasse politique persistante, s'est joint aux Républicains pour permettre à la résolution temporaire de la Chambre des représentants, connue sous le nom de « Résolution de continuation du financement », d'être examinée au Sénat. Les Démocrates avaient auparavant bloqué l'avancement de cette même loi à 14 reprises.

Pressions économiques et sociales sur les modérés

L'expiration du financement du programme d'aide alimentaire supplémentaire le 1er novembre et la pénurie critique de contrôleurs aériens avaient fortement accru la pression sur les Démocrates modérés. Huit sénateurs démocrates, dont « Dick Durbin » qui prend sa retraite à la fin de l'année, « Jeanne Shaheen », « Maggie Hassan », « Tim Kaine », et l'indépendant mais aligné sur les Démocrates « Angus King », ont voté en faveur du projet de loi de la Chambre des représentants.

« Jon Tester » et « Catherine Cortez Masto », qui avaient précédemment exprimé leur soutien, ont également voté pour la résolution.

Détails de l'accord et rôle des leaders des deux partis

« John Thune », le leader de la majorité républicaine au Sénat, devrait remplacer le projet de loi de la Chambre des représentants par une nouvelle version amendée élaborée en collaboration avec Shaheen, Hassan, King et d'autres. Shaheen, en tant que membre du Comité des crédits, a supervisé l'élaboration du paquet budgétaire avec la présidente de ce comité, « Susan Collins ».

Selon ce plan, le financement des constructions militaires, des affaires des vétérans, du Département de l'Agriculture et de l'organe législatif sera assuré jusqu'au 30 septembre 2026, et les autres parties du gouvernement seront couvertes par la résolution temporaire jusqu'au 30 janvier 2026.

Cet accord inclut également le maintien de plus de quatre mille employés fédéraux qui risquaient d'être licenciés pendant le « shutdown ». De plus, l'administration Trump n'aura pas le droit de procéder à des réductions d'effectifs jusqu'à la fin de la période de la résolution temporaire. « Tim Kaine » a joué un rôle important dans les négociations liées à la garantie de la sécurité de l'emploi des employés.

Prochaine étape : Le retour de la Chambre des représentants après sept semaines de vacances

Avec l'approbation de ce plan par le Sénat, la Chambre des représentants devra revenir à Washington après sept semaines de vacances pour adopter le projet de loi final en vue de la signature de Trump.

Dans le cadre de l'accord général, Thune s'est engagé à organiser un vote sur la prolongation des subventions d'assurance maladie majorées dans le cadre de l'Affordable Care Act (Obamacare), qui expirent en janvier, plus tard cette année ; bien qu'il n'y ait aucune garantie de son adoption au Sénat ou d'un vote à la Chambre des représentants.

Les désaccords internes des Démocrates persistent

Cet accord a été conclu alors que des négociations intensives se poursuivaient au Sénat ces dernières semaines. Un certain nombre de Démocrates qui ont participé activement au processus de négociation, notamment « Gary Peters », « Elissa Slotkin », « Jon Ossoff », « Tammy Baldwin » et « Peter Welch », ont finalement voté contre l'ouverture de l'examen du projet de loi.

Slotkin a déclaré aux journalistes après la réunion des Démocrates qu'elle s'était éloignée des négociations dès qu'il était devenu clair que la prolongation des subventions Obamacare ne serait pas incluse dans le texte de l'accord. Elle a ajouté : « J'ai toujours dit que l'accord devait inclure une action concrète dans le domaine de la santé, et il semble que cela n'ait pas été réalisé. »