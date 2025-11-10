« Aoun » à la délégation américaine : La condition pour entrer en négociation est l'arrêt de l'hostilité

Selon l'agence de presse Abna, « Joseph Aoun », le président libanais, a déclaré lors de sa rencontre avec une délégation américaine : « L'option de la négociation découle du fait que la guerre n'a apporté aucun résultat. »

Il a ajouté : « Les négociations nécessitent un environnement propice et, surtout, l'arrêt des hostilités et la réalisation de la stabilité dans le sud. »

La chaîne « Al Hadath » avait annoncé aujourd'hui qu'une délégation du Département du Trésor américain devait rencontrer Joseph Aoun, le président libanais, à Beyrouth aujourd'hui.

Dans le même temps, la section anglaise de la chaîne Al Hadath a également rapporté, citant ses sources, que deux hauts responsables de la Maison Blanche se rendraient également à Beyrouth aujourd'hui.

Cette chaîne a affirmé que les responsables américains portaient un message sévère de Washington au gouvernement libanais concernant le Hezbollah.

Le Trésor américain a également annoncé que cette délégation se rendrait en Europe et dans la région pour ce qui est prétendu être l'examen des moyens de faire pression sur l'Iran.

La chaîne Kan du régime sioniste a également annoncé qu'« Israël » a averti les responsables américains supervisant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban que le Hezbollah a transféré des centaines de missiles de Syrie au Liban au cours des dernières semaines, a reconstruit ses lance-roquettes endommagés et a recruté des milliers de nouvelles forces ; une action qui, selon Tel Aviv, est une violation flagrante de la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah.

Selon ce rapport, « Israël » a transmis un message à l'armée libanaise par l'intermédiaire des Américains, affirmant : « Vous n'agissez pas suffisamment contre le Hezbollah, par conséquent, Israël poursuivra ses attaques au Liban. »