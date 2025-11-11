Adoption préliminaire du projet de loi sur l'exécution des prisonniers palestiniens en Israël

Selon l'agence de presse ABNA, le parlement du régime sioniste a approuvé hier soir, lors de son premier examen, le projet de loi sur l'exécution des prisonniers palestiniens, présenté par un député sioniste.

Il est prévu que ce projet de loi soit examiné dans la prochaine étape par les comités spécialisés du parlement du régime sioniste.

Lors de la première étape de l'adoption de ce projet, 30 députés ont voté pour et 19 députés ont voté contre.

Après son adoption préliminaire, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, était très enthousiaste et a distribué des pâtisseries au parlement !

Selon cette loi, toute personne qui commet le meurtre d'un Sioniste dans des buts « racistes » et visant à nuire à l'image du régime sioniste sera exécutée. De plus, cette sentence pourra être prononcée par un tribunal militaire avec l'avis d'un nombre de juges et non à l'unanimité, et elle ne sera pas susceptible de réduction.

Hier, neuf organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme ont souligné dans une déclaration commune que les autorités du régime d'occupation sioniste procèdent depuis des années à des exécutions par diverses méthodes, même avant l'adoption de toute loi officielle.

Ces organisations juridiques ont ajouté que l'aspect le plus dangereux de cette loi est sa rétroactivité, ce qui est sans précédent dans le droit pénal, et qu'elle devrait être appliquée rétroactivement après son adoption.

La déclaration indique également que le cabinet du régime sioniste, et plus particulièrement Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure de ce régime, cherchent à « fournir une couverture juridique pour les exécutions de masse » à travers l'adoption de cette loi, ce qui pourrait cibler des centaines de prisonniers palestiniens, y compris des membres des Brigades Al-Qassam arrêtés pendant ou après l'opération du 7 octobre 2023.