Hezbollah Irak : Notre arme est légitime et restera entre nos mains

Selon l'agence de presse Abna, Jaafar al-Husseini, le porte-parole des Kataeb Hezbollah en Irak, a souligné, en réaction aux interventions américaines visant à désarmer les forces de la Résistance dans ce pays : « Notre arme est légitime et organisée. »

Il a ajouté : « Notre arme restera entre nos mains. »

Les Kataeb Hezbollah en Irak avaient également souligné auparavant que l'arme de la Résistance est le garant de la sécurité de l'Irak et un facteur de défense du pays contre les ennemis.

Il est à noter qu'en raison du rôle joué par les forces de la Résistance irakienne contre les éléments terroristes liés aux États-Unis, le gouvernement de ce pays cherche à faire pression sur Bagdad pour désarmer ces forces.