Mexique : L'accusation des États-Unis et d'Israël contre l'Iran n'est pas valable

Selon l'agence de presse Abna et sur la base du communiqué publié sur le site d'information du ministère mexicain des Affaires étrangères, ce ministère ainsi que le ministère mexicain de l'Intérieur ont souligné n'avoir reçu aucun rapport de la République islamique d'Iran concernant une prétendue attaque contre Einat Kranz Neiger, l'ambassadeur du régime israélien au Mexique.

Le communiqué poursuit : Le ministère mexicain des Affaires étrangères souligne sa volonté de maintenir une communication ouverte avec toutes les missions diplomatiques basées dans le pays.

Le ministère mexicain de l'Intérieur a également annoncé dans un communiqué séparé qu'il était prêt à coopérer de manière respectueuse et coordonnée avec toutes les institutions de sécurité d'autres pays, à condition qu'une telle demande soit formulée par celles-ci.

Les États-Unis et le régime sioniste avaient affirmé vendredi que l'Iran avait tenté d'assassiner l'ambassadeur de ce régime au Mexique quelques mois auparavant.