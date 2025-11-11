Mouvements militaires du régime sioniste dans la banlieue de Quneitra

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, des sources locales à Quneitra, en Syrie, ont déclaré que les forces de l'armée du régime sioniste, bénéficiant du soutien d'hélicoptères de l'armée israélienne, sont entrées dans la ville de « Jabbatha Al-Khashab » dans la banlieue de Quneitra, située dans le sud de la Syrie.

Des sources syriennes ont rapporté que les forces ennemies sionistes ont fouillé les maisons des citoyens syriens après être entrées dans le village de Jabbatha Al-Khashab, dans la banlieue nord de Quneitra.

Les forces de l'armée du régime sioniste sont également entrées dimanche dans les villages d'Al-Mushairfeh et d'Ufania et dans la ville d'Al-Ajraf dans la banlieue de Quneitra.

Quelques jours auparavant, des militaires du régime sioniste étaient également entrés dans la banlieue des villages d'Al-Hurriyah et d'Ufania dans la banlieue nord de Quneitra.

Il convient de noter que le régime sioniste a mené des attaques généralisées contre la Syrie depuis la chute de l'ancien régime syrien et a récemment bombardé des zones de Damas sous prétexte de soutenir les Druzes.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, l'armée de ce régime, en traversant la ligne de séparation entre le plateau du Golan occupé et la Syrie, a poursuivi l'occupation des zones proches du Golan dans les provinces de Deraa et de Quneitra.