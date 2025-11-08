L'adoption de la Charte de Cyrus est un symbole de la présence continue de l'Iran dans la conscience de la civilisation humaine

Selon l'agence de presse Abna, le président de notre pays, Masoud Pezeshkian, a écrit sur le réseau social X : « L'adoption de la Charte de Cyrus à l'UNESCO est un signe de la continuité de la présence de l'Iran dans la conscience de la civilisation humaine. L'Iran est la source de la culture du dialogue, de la tolérance, de la justice et de la coexistence. L'Iran islamique peut également aujourd'hui être une source d'inspiration pour la paix et la solidarité dans la région et dans le monde. »