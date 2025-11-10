Haut responsable du Hamas : Nous respectons l'accord de cessez-le-feu

Selon l'agence de presse Abna, « Ali Baraka », un membre éminent du mouvement Hamas, a déclaré : « Nous nous considérons comme obligés de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu avec succès. »

Il a ajouté : « Nous nous sommes mis d'accord avec la partie égyptienne pour former un comité chargé d'administrer la bande de Gaza, mais les occupants empêchent sa formation. »

Les agressions du régime sioniste contre la bande de Gaza se sont poursuivies au cours des dernières heures, malgré les affirmations des États-Unis et de Tel Aviv selon lesquelles un cessez-le-feu aurait été établi dans cette enclave.

D'autre part, l'organisation Médecins Sans Frontières a déclaré que la situation de milliers de patients palestiniens qui n'ont pas accès aux soins est très grave et qu'ils doivent être traités le plus rapidement possible.