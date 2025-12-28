Le Guide de la Révolution : L'Iran a levé le drapeau de la lutte contre le système de domination

Dans un message adressé à la réunion annuelle de l'Union des associations d'étudiants islamiques en Europe, l'Ayatollah Khamenei, évoquant l'échec de l'agression massive de l'armée américaine et de son appendice honteux dans la région grâce à l'initiative, au courage et au sacrifice des jeunes de l'Iran islamique, a souligné : « La cause principale de l'agitation des oppresseurs corrompus et corrupteurs n'est pas le débat nucléaire, mais la levée du drapeau de la lutte contre l'ordre injuste et l'imposition du système de domination dans le monde, ainsi que le recours à un système islamique national et international juste de la part de l'Iran islamique. »

Le texte du message du Guide de la Révolution islamique est le suivant :

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Chers jeunes ! Cette année, votre pays, grâce à la foi, à l'unité et à la confiance en soi, a acquis un nouveau prestige et un nouveau poids dans le monde. L'agression massive de l'armée américaine et de son appendice honteux dans cette région a été vaincue par l'initiative, le courage et le sacrifice des jeunes de l'Iran islamique. Il a été prouvé que la nation iranienne, en utilisant ses capacités, à l'ombre de la foi et des bonnes œuvres, et en affrontant les arrogants corrompus et oppresseurs, peut résister et porter l'appel aux valeurs islamiques au monde d'une voix plus forte que jamais.

La profonde douleur causée par le martyre de plusieurs de nos scientifiques, commandants et d'un groupe de nos chers compatriotes n'a pas pu et ne pourra pas arrêter les jeunes Iraniens déterminés. Les familles de ces martyrs sont elles-mêmes parmi les pionnières du mouvement.

Il ne s'agit pas du débat nucléaire ou de choses de ce genre. Il s'agit de s'opposer à l'ordre injuste et à la coercition du système de domination dans le monde actuel, et de se tourner vers un système islamique national et international juste. C'est là la grande revendication dont l'Iran islamique a levé le drapeau et qui a bouleversé les oppresseurs corrompus et corrupteurs.

Vous, étudiants, en particulier à l'étranger, portez une part de ce grand devoir sur vos épaules. Confiez vos cœurs à Dieu, identifiez vos capacités et orientez les associations dans cette direction.

Dieu est avec vous et la victoire totale vous attend, si Dieu le veut.

Sayyid Ali Khamenei