Selon l'agence ABNA citant TASS, Emmanuel Macron a déclaré que la « coalition des volontaires » tiendra une nouvelle réunion à Paris au début du mois prochain. Le président Macron a écrit sur le réseau social X : « Début janvier, nous réunirons à Paris les pays membres de la coalition des volontaires pour définir l'ampleur et les modalités de la participation des pays au soutien à l'Ukraine. »

Le président français a également souligné que les négociations pour l'obtention de garanties de sécurité avaient progressé. Auparavant, le Financial Times avait rapporté que les pays faisant partie de la « coalition des volontaires » prévoyaient d'organiser le mois prochain un nouveau cycle de discussions sur le règlement de la crise ukrainienne. Les négociations de paix se poursuivent sous l'égide de la Maison Blanche, et les présidents ukrainien et américain ont qualifié de positifs les résultats de leur rencontre d'hier soir à Miami.