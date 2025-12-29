Manifestations massives à Mogadiscio contre l'action du régime sioniste

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Masirah (Yémen), les manifestants ont scandé des slogans affirmant que la Somalie est un pays uni et indivisible, et que toute tentative d'imposer une nouvelle réalité politique par des reconnaissances illégales se heurtera à l'opposition du peuple et du gouvernement.

Les participants au rassemblement ont déclaré que l'action récente du régime sioniste constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Somalie et s'inscrit dans le cadre de projets étrangers visant à déstabiliser la sécurité dans la corne de l'Afrique et la mer Rouge.

Les manifestants ont également appelé le gouvernement fédéral somalien à adopter une position ferme et à empêcher, sur les plans politique, diplomatique et juridique, toute tentative de partition du territoire somalien. Ils ont exhorté la communauté internationale et les organisations régionales à respecter la souveraineté de la Somalie et à rejeter toute reconnaissance unilatérale contraire aux lois et résolutions internationales.