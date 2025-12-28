Compte à rebours pour le début de la mission de 3 satellites iraniens

Selon l'agence de presse ABNA, citant le ministère des Technologies de l'information et des Communications ; les trois satellites nationaux « Paya », « Zafar 2 » et le deuxième exemplaire de « Kowsar » seront lancés demain (dimanche 28 décembre) à l'aide d'un lanceur Soyouz depuis la base spatiale de Vostochny en Russie. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme de développement des applications spatiales du ministère des Communications, visant à renforcer les services de télédétection et à développer les applications axées sur les données.

Dans ce contexte, la diffusion en direct de cette mission spatiale se tiendra au Centre pour le développement intellectuel des enfants et des adolescents, avec la participation du ministre des Communications, d'élites universitaires, d'étudiants et de représentants de centres scientifiques spécialisés. Cet événement, axé sur l'explication des réalisations de l'industrie spatiale nationale, servira de base pour renforcer l'espoir et la motivation de la jeune génération iranienne.

Ce lancement, qui s'effectuera en orbite basse à une altitude d'environ 500 kilomètres, est considéré comme l'un des événements spatiaux les plus importants du pays cette année et permettra l'exploitation simultanée de plusieurs satellites nationaux dans divers domaines de services, d'infrastructures et de gestion.

Paya : satellite de télédétection à haute résolution d'imagerie Selon l'Organisation spatiale iranienne, le satellite « Paya », également connu sous le nom de « Tolou 3 », a été conçu et construit avec la participation des industries électroniques iraniennes. Il appartient à la catégorie des satellites de télédétection et, avec un poids d'environ 150 kg, il compte parmi les satellites d'imagerie les plus avancés fabriqués localement. Il a la capacité de prendre des images avec une précision d'environ 5 mètres en mode panchromatique et de 10 mètres en mode couleur, et est conçu pour des applications telles que la gestion des ressources en eau, l'agriculture, la surveillance de l'environnement, la cartographie et l'observation des risques naturels.

Zafar 2 : nouvelle génération de satellite universitaire avec des missions améliorées Le satellite « Zafar 2 » est une version évoluée du satellite Zafar, conçu et construit avec la participation de l'Université de science et de technologie d'Iran, et se situe dans une classe de poids d'environ 100 à 135 kg. Grâce à des sous-systèmes et des charges utiles améliorés, il poursuit des missions de télédétection et de collecte de données pour la surveillance des ressources naturelles et la gestion du territoire.

Kowsar amélioré : focus sur les données agricoles et l'Internet des objets (IoT) Le deuxième exemplaire du satellite « Kowsar », s'inscrivant dans la lignée des générations précédentes de cette famille, a été développé dans le but de collecter des données opérationnelles, de surveiller les terres agricoles et de soutenir les applications liées à l'IoT.