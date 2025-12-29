Selon l'agence de presse ABNA, une source de la cour royale saoudienne a souligné, lors d'un entretien avec la chaîne 12 israélienne, que la reconnaissance du Somaliland par ce régime a provoqué la colère de Riyad.

Cette source a ajouté que le processus de normalisation entre Riyad et Tel-Aviv est devenu beaucoup plus difficile. La reconnaissance du Somaliland a éloigné la perspective d'une normalisation et a accru l'isolement du régime dans la région.

Elle a déclaré : « Le désir de Netanyahou d'un second mandat aggrave les tensions régionales. Il crée des tensions à l'intérieur d'Israël et dans toute la région. Cibler la sécurité nationale de l'Égypte et s'opposer à tous les pays arabes et islamiques — y compris ceux qui ont signé des accords de normalisation comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan — constitue une menace flagrante. Les politiques de Tel-Aviv visent la stabilité de la Somalie. Netanyahou a, comme à son habitude, violé le droit international. Que ressentira-t-il si l'Arabie saoudite soutient les mouvements de libération en Palestine et au Sud-Liban ? Verra-t-il cela comme une déclaration de guerre ? Après ces actes, parlera-t-il encore de normalisation ? Quelle folie ! »