Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, Mohammad Hazimeh, analyste libanais, a souligné que les développements récents ont clairement montré que la République islamique d'Iran est devenue une puissance stratégique influente dans la région et dans le monde. Les récentes batailles visant à soumettre ou à affaiblir l'Iran ont échoué.

Il a ajouté : « Le régime sioniste est aujourd'hui considéré comme un régime faible qui lutte pour sa survie et sa sécurité face à la puissance croissante de l'Iran. La République islamique d'Iran a reconstruit sa puissance militaire et balistique. Les industries militaires et les missiles balistiques du pays ont été modernisés, en particulier les missiles capables de pénétrer dans les bunkers souterrains. »

Hazimeh a précisé : « L'Iran peut lancer ses missiles à partir de différentes positions, ce qui met le régime sioniste en danger. Le statut international et la stratégie de défense de l'Iran ont été renforcés, et la récente guerre contre le pays a démontré l'étendue de sa puissance géopolitique et de son influence sur la sécurité régionale. Tout conflit futur avec l'Iran sera coûteux pour les agresseurs. »