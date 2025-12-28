Responsable yéménite : Le facteur d'influence d'Israël dans la région est constitué par certains gouvernements arabes

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Masirah, Abdul Wahid Abu Ras, vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa, a déclaré dans un entretien avec l'agence de presse yéménite Saba : « L'annonce par l'ennemi israélien de la reconnaissance du Somaliland en tant qu'État indépendant fait partie du projet sioniste intitulé "Nouveau Moyen-Orient". »

Il a ajouté : « Les failles et les brèches par lesquelles l'ennemi sioniste s'infiltre dans la région sont le résultat des politiques de dépendance de certains gouvernements arabes. »

Le vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement basé à Sanaa a précisé : « Les États-Unis sont partenaires de ce complot, et les déclarations faites ces jours-ci ne sont rien d'autre qu'un partage des rôles avec le régime sioniste. »

Abu Ras a également souligné : « Le fait que les gouvernements arabes se contentent de publier des communiqués est une démission de leurs responsabilités et une forme de complicité pour permettre l'exécution des plans sionistes. »

Enfin, il a averti : « La région arabe est exposée à des interventions massives et à des projets de partition en raison de cette complicité honteuse de la part de nombreux gouvernements arabes qui en portent l'entière responsabilité. »