L'Égypte réaffirme sa « ligne rouge » concernant la question palestinienne

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Today, Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, a souligné qu'il existe des contacts et une coopération entre son pays, le mouvement Hamas et d'autres groupes palestiniens concernant la préparation de la transition vers la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.

Il a ajouté que le déplacement des Palestiniens reste une ligne rouge tracée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le pays ne participera jamais à une quelconque injustice contre le peuple palestinien. L'Égypte s'oppose à tout déplacement forcé ou volontaire des Palestiniens.

Abdelatty a déclaré : « Israël connaît également très bien les principes de l'Égypte sur la question palestinienne. Le Caire insiste également, concernant le point de passage de Rafah, sur le fait qu'il doit être ouvert des deux côtés et non d'un seul côté. »