Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a rapporté que l'objectif de ce régime, en reconnaissant le Somaliland et sa séparation de la Somalie, est le transfert forcé des habitants de la bande de Gaza vers cette région.

Cette action de Tel-Aviv s'est heurtée à une vaste vague d'oppositions régionales et internationales.

Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, a annoncé vendredi que le régime et le Somaliland avaient signé un accord pour établir des relations diplomatiques complètes, incluant la nomination d'ambassadeurs et l'ouverture d'ambassades.

Benyamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, lors d'un appel en visioconférence avec Abdirahman Mohamed Abdullahi, le chef des séparatistes du Somaliland, l'a invité à se rendre dans les territoires occupés.

Les séparatistes du Somaliland ont déclaré leur indépendance de la Somalie en 1991, mais jusqu'à présent, aucun État membre de l'ONU ne les a reconnus. Les séparatistes du Somaliland contrôlent la partie nord de la Somalie.