Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maalouma, une source de sécurité syrienne a déclaré que le régime de Jolani a tenté de détourner le cours des manifestations pacifiques d'hier dans la ville de Jablé et d'y provoquer des émeutes.

Il a ajouté : « Le régime de Jolani a l'intention de ternir l'image des manifestations pacifiques dirigées contre lui en Syrie auprès de l'opinion publique et de les faire paraître violentes. »

La source a précisé : « Un individu nommé Abou Badr al-Homsi, qui occupe un poste au sein du service de sécurité secret du régime de Jolani, a demandé à plusieurs de ses subordonnés de s'infiltrer parmi les manifestants en civil et d'attaquer les forces de Jolani. »

Il a affirmé que ces actes de sabotage ont été menés sur ordre de Mazhar al-Wais, ministre de la Justice du régime de Jolani. Al-Homsi commande un groupuscule armé dans la banlieue de Jablé et de Homs, et son nom a été cité en lien avec les récents massacres dans la région côtière syrienne.

Hier, des sources locales ont rapporté que les forces de Jolani ont ouvert le feu sur les manifestants sur la place Al-Azhari à Lattaquié. De même, plusieurs citoyens ont été blessés suite à l'attaque des forces de Jolani contre des manifestants à Wadi al-Dhahab et Al-Zahra à Homs. Outre les tirs, des attaques à l'arme blanche ont été signalées, faisant des dizaines de blessés à Lattaquié.