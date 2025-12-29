Al-Houthi : La présence d'Israël au Somaliland sera une cible légitime pour les forces yéménites

Selon l'agence ABNA citant Al-Masirah, Abdel-Malik Badreddine al-Houthi a affirmé que la décision d'Israël de reconnaître le « Somaliland » est un acte hostile et fait partie d'un complot contre les pays musulmans. Il a ajouté : « Cette mesure menace non seulement la Somalie, mais aussi la sécurité des pays de la région, de la mer Rouge et du Yémen. »

Le leader d'Ansarullah a déclaré : « L'objectif d'Israël est de créer une base pour des activités hostiles et d'affaiblir les pays de la région. Comment Israël, qui manque lui-même de légitimité, pourrait-il accorder de la légitimité à autrui ? »

Il a souligné : « Toute présence israélienne au Somaliland sera considérée comme une cible militaire pour nos forces. Nous ne permettrons jamais qu'une partie de la Somalie devienne une base israélienne, mettant en péril la souveraineté et la sécurité du peuple somalien et de la mer Rouge. » Il a appelé les pays arabes et musulmans à adopter une position ferme et à soutenir la Somalie contre cette agression.