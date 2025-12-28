Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Al Jazeera, le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a déclaré ce samedi dans un communiqué : « Nous réaffirmons une fois de plus la reconnaissance complète et inconditionnelle par le Venezuela de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. »

Le communiqué publié par le ministère vénézuélien des Affaires étrangères à ce sujet précise : « Caracas adhère aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine qui respectent l'intégrité territoriale de la Somalie, et les soutient. »

Gideon Sa'ar, ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, a annoncé vendredi que ce régime et la République du Somaliland avaient signé un accord pour établir des relations diplomatiques complètes, incluant la nomination d'ambassadeurs et l'ouverture d'ambassades. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, avait précédemment invité Abdirahman Mohamed Abdullahi, chef des séparatistes du Somaliland, à se rendre dans les territoires occupés lors d'un appel en visioconférence.

Les médias du régime d'occupation avaient auparavant désigné le Somaliland comme l'une des options envisagées par ce régime pour le transfert forcé des Palestiniens vivant à Gaza hors de leur terre natale. Les séparatistes du Somaliland ont déclaré leur indépendance de la Somalie en 1991, mais jusqu'à présent, aucun État membre de l'ONU ne les a reconnus. Ils occupent la partie nord de la Somalie.