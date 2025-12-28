La coopération maritime entre l'Iran, la Chine et la Russie entre dans la phase des « exercices chauds »

Selon le correspondant d'ABNA, l'amiral Shahram Irani, commandant de la marine de la République islamique d'Iran, a détaillé lors d'un entretien avec « Radio Goftogoo » les derniers développements des manœuvres internationales, annonçant l'expansion de la coopération maritime de l'Iran et le renforcement de sa position internationale.

Le commandant de la marine a évoqué la tenue prochaine d'un exercice maritime combiné : « Cet exercice se déroulera avec la participation de plusieurs pays membres et sera accueilli par l'Afrique du Sud. La 103e flotte de la marine iranienne est actuellement en route vers le lieu des manœuvres. » Il a ajouté que les unités resteraient dans la région environ une semaine à dix jours pour des exercices en haute mer.

L'amiral Irani a également mentionné les exercices annuels entre l'Iran, la Chine et la Russie dans le sud du pays, précisant que l'axe principal est la sécurité de la navigation et la protection des routes maritimes. Il a souligné : « L'année dernière, 6 pays étaient présents en tant qu'observateurs, et cette année, nous prévoyons la participation d'au moins 12 pays, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Indonésie. »

Il a précisé que les entraînements, autrefois axés sur le sauvetage, ont atteint un niveau opérationnel plus avancé appelé « exercices chauds ». L'une des réalisations majeures est la création d'un « langage opérationnel commun » proposé par l'Iran, permettant à des unités multinationales de coordonner leurs missions malgré les barrières linguistiques. En conclusion, il a souligné que cette diplomatie de défense renforce la confiance mutuelle et favorise l'économie bleue et la sécurité régionale.