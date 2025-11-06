Lettre du Hezbollah: respect de la trêve et appel à l’unité nationale

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le Hezbollah rappelle que l’accord de cessez-le-feu est le fruit de négociations indirectes avec l’entité sioniste, menées sous la médiation d’Amos Hochstein, et qu’il s’inscrit dans la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. Selon le mouvement, cet accord reposait sur des engagements précis, que la partie adverse a « constamment violés » par des actions terrestres, aériennes et maritimes le long de la Ligne bleue et sur le littoral.

« Malgré l’adhésion rigoureuse du Liban et de la Résistance aux clauses de la trêve, le régime sioniste persiste à la violer, tout en cherchant à imposer de nouvelles conditions politiques pour entraîner Beyrouth dans des pourparlers déséquilibrés », indique la lettre. Le Hezbollah affirme que toute tentative de lier des concessions politiques à la sécurité du Sud n’aboutira qu’à encourager davantage de violations.

Le mouvement souligne que « la question du monopole des armes ne doit pas servir de monnaie d’échange », mais être examinée dans le cadre d’une stratégie nationale intégrée, articulant le rôle de l’armée, des institutions de l’État et de la Résistance afin d’assurer la défense du territoire, de la population et des ressources du pays. La priorité, insiste-t-il, est de consolider la dissuasion et de protéger les civils.

Le Hezbollah prévient que l’entité sioniste « ne vise pas uniquement la Résistance », mais cherche à affaiblir l’ensemble du Liban — l’État, l’armée, le peuple et sa souveraineté — pour obtenir la reconnaissance de prétentions « illégitimes » au Liban et dans la région. À ce titre, il appelle les forces politiques à faire front commun, à refuser toute pression extérieure et à sauvegarder les constantes nationales.

La lettre met en garde contre « l’illusion de nouveaux cycles de négociations » sans garanties réelles, rappelant que l’adversaire « n’a jamais tenu ses engagements » et qu’aucun bénéfice durable n’en a résulté pour le Liban. Elle réaffirme la nécessité d’une application complète de la résolution 1701, de l’arrêt total des violations et du respect des frontières internationalement reconnues.

« En tant que partie intégrante du Liban, nous revendiquons notre droit légitime à résister à l’occupation et à l’agression. La défense du pays n’est ni bellicisme ni rupture de la paix, mais une réponse légitime à une guerre imposée », souligne le texte. Le Hezbollah exprime sa gratitude au « peuple patient et résilient du Liban » et renouvelle son engagement à « rester au front de la dignité et de l’honneur pour préserver la terre, le peuple et l’avenir des générations ».

L’appel se conclut par la nécessité d’une coordination renforcée entre les institutions de l’État, l’armée et les composantes nationales, afin de préserver la stabilité interne tout en répondant fermement aux violations, dans le respect du droit international et des intérêts souverains du Liban.

