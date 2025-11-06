Iran propose la création d’un comité international pour rechercher environ 10 000 martyrs disparus à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le général de brigade Seyed Mohammad Baqerzadeh, commandant du Comité de recherche des disparus de l’État-major des forces armées de la République islamique d’Iran, a détaillé l’initiative et souligné l’importance du rôle impartial et technique du CICR dans le suivi de ce dossier humanitaire. Objectif : déterminer le sort de milliers de disparus et garantir, selon les normes du droit international humanitaire et les rites religieux, la dignité des victimes et l’apaisement des familles.

Le dispositif proposé prévoit un comité de coordination intégrant des représentants du CICR, des autorités sanitaires et judiciaires de Palestine, ainsi que des experts iraniens et irakiens en médecine légale, gestion des dépouilles, ADN et archives. Il s’articulerait autour de quatre axes : recensement centralisé des cas, accès sécurisé aux sites sinistrés, identification scientifique (empreintes, ADN) et restitution des corps avec chaîne de traçabilité. Le CICR serait chargé de faciliter l’accès, la formation et la normalisation des procédures.

Forte de l’expérience acquise en Iran et en Irak sur les dossiers de disparus des guerres passées, la partie iranienne a souligné la pertinence d’équipes conjointes, de banques de données ADN et de protocoles de fouille respectueux des sépultures. Baqerzadeh a insisté sur la coopération opérationnelle avec le Croissant-Rouge, les morgues centrales et les laboratoires universitaires, ainsi que sur l’importance d’une communication transparente avec les familles.

Selon les estimations avancées, environ 10 000 personnes seraient portées disparues dans la bande de Gaza depuis l’escalade du conflit. L’accès restreint, la destruction d’archives et les dommages aux infrastructures compliquent la recherche et l’identification. Téhéran a appelé à l’ouverture de couloirs humanitaires, à des garanties de sécurité pour les équipes civiles et à la levée des entraves logistiques afin de permettre un travail indépendant, rapide et conforme aux standards internationaux.

À l’issue de la rencontre, les participants ont salué l’approche humanitaire et la centralité du CICR. Un groupe de contact doit élaborer une feuille de route et proposer le prochain round technique à Bagdad ou Genève. Pour l’Iran, cette initiative s’inscrit dans ses engagements moraux : défendre les opprimés, notamment le peuple palestinien, préserver la dignité des martyrs et promouvoir une paix juste fondée sur la responsabilité et la justice.

