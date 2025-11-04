  1. Accueil
  2. Page culturel
  3. Reportage

Éditorial de l'Union palestinienne d'Amérique latine (UPAL)

Ben Gvir et l'obscénité du pouvoir sioniste

4 novembre 2025 - 20:23
Code d'info: 1746653
Ben Gvir et l'obscénité du pouvoir sioniste

Des images récemment publiées montrent le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, marchant parmi des prisonniers palestiniens menottés, assis à même le sol, humiliés et gardés par des soldats armés. Loin d'être dissimulée, cette scène a été fièrement mise en scène par celui qui représente la facette la plus brutale et ouvertement raciste du régime sioniste.

Ben Gvir n'est pas une anomalie au sein du système israélien ; il en est l'expression la plus flagrante. Sa rhétorique suprématiste, son mépris pour la vie palestinienne et son apologie de la violence comme instrument politique ne sont pas des déviations individuelles, mais bien l'essence d'un projet colonial qui a érigé le mépris du peuple palestinien en doctrine d'État.

La présence de ce responsable devant des hommes soumis, dépouillés de leur dignité, vise à envoyer un message clair : Israël peut continuer à humilier les Palestiniens en toute impunité. Mais ce que les bourreaux ne comprennent pas, c'est que chaque image d'oppression devient un témoignage historique du crime, et que chaque humiliation renforce la détermination du peuple palestinien à conquérir sa liberté.

La communauté internationale, complice par son silence, assiste impuissante à la normalisation du fascisme sioniste. Les gouvernements qui prônent les droits humains mais restent muets face à de telles scènes se rendent complices de cette barbarie.

L'Union palestinienne d'Amérique latine (UPAL) dénonce cet acte de cruauté planifiée, qui s'inscrit dans une politique systématique de déshumanisation. Nous réaffirmons qu'aucun régime fondé sur l'apartheid, l'occupation et la torture ne peut perdurer.

La Palestine résiste.

Et la dignité de son peuple, même enchaîné, brille plus fort que l'arrogance de ses oppresseurs.

Union palestinienne d'Amérique latine — UPAL
1er novembre 2025

Fin/229

Tags

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha