Economic Times : L'Inde a réussi à prolonger l'exemption de sanctions pour le port de Chabahar

30 octobre 2025 - 12:37
Un média indien affirme que le pays a réussi à obtenir des États-Unis la prolongation de l'exemption de sanctions pour le port de Chabahar.

Selon l'agence de presse ABNA, le journal Economic Times a rapporté que le gouvernement indien a réussi à prolonger l'exemption de sanctions américaines pour les activités dans le port iranien de Chabahar jusqu'au début de l'année civile prochaine (2026).

Selon ce rapport, ce port, qui joue un rôle stratégique dans le plan de connectivité régionale de l'Inde, maintient la route vitale du pays vers l'Afghanistan, l'Asie Centrale et l'Est de la Russie, et permet la poursuite des coopérations économiques et humanitaires.

