Conseiller médiatique du Chef du Bureau politique du Hamas : Nous n'avons pas violé le cessez-le-feu

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Arabi, Taher Al-Nunu, conseiller médiatique du Chef du Bureau politique du Mouvement de la Résistance Islamique Palestinienne (Hamas), a déclaré ce mercredi, en réponse aux attaques nocturnes du régime sioniste contre la bande de Gaza et au martyre de plus de 100 personnes, ce qui constitue une violation flagrante du cessez-le-feu : « Le mouvement Hamas est engagé dans le cessez-le-feu. »

Il a ajouté : « Nous demandons aux médiateurs de prendre des mesures immédiates pour obliger les occupants à mettre en œuvre les clauses du cessez-le-feu. Nous n'avons pas violé le cessez-le-feu. »

Al-Nunu a déclaré : « Concernant les prétextes des occupants concernant la mort d'un soldat de ce régime à Rafah, cette zone est sous le contrôle total des occupants, et aucune violation du cessez-le-feu n'a été commise par le Hamas. »

Il a ajouté : « Les occupants présentent un récit qu'eux seuls ont exprimé, et les occupants cherchent des prétextes à Gaza. »