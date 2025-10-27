Allégation de Trump : Je mettrai fin rapidement aux différends entre les Talibans et le Pakistan

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (AS) - Abna, alors que les pourparlers de paix entre les délégations des Talibans et du Pakistan entraient dans leur deuxième jour à Istanbul, le président des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'il résoudrait rapidement la crise entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Déclarations de Trump en marge du sommet de l'ASEAN

Donald Trump, le président américain, a déclaré dimanche en marge du sommet de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), qui s'est tenu à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, en référence aux tensions entre les Talibans et le Pakistan : « J'ai entendu dire que le Pakistan et l'Afghanistan ont commencé à coopérer. Mais je vais résoudre ce problème très rapidement. »

Il a fait ces remarques lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge et a ajouté : « Les dirigeants du Pakistan sont de grandes personnes. »

Négociations sans résultat à Istanbul

Les médias pakistanais ont rapporté que le deuxième jour des pourparlers entre les délégations des Talibans et du Pakistan à Istanbul s'était terminé sans parvenir à un résultat spécifique. Le seul accord obtenu lors de ce cycle de discussions a été de poursuivre les négociations dans les prochains jours.

Ces pourparlers sont considérés comme la suite de la réunion précédente à Doha, au cours de laquelle les deux parties s'étaient entendues sur un cessez-le-feu immédiat après plus d'une semaine de conflits frontaliers.

Augmentation des tensions à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Les tensions entre les Talibans et le Pakistan ont atteint leur apogée le 12 octobre. À cette date, les forces pakistanaises ont mené des attaques contre les postes frontaliers des Talibans. À la suite de ces attaques, les deux parties se sont mutuellement accusées d'avoir déclenché le conflit, et il a été annoncé que des dizaines de personnes des deux côtés avaient été tuées au cours des affrontements sporadiques d'une semaine.