Ministre des Affaires étrangères : Les négociations doivent se faire sur un pied d'égalité et sur la base d'intérêts mutuels / La diplomatie se mainti

30 octobre 2025 - 12:40
Le Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, lors du congrès commémorant Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi à l'Université de Tabriz, a souligné le rôle de la diplomatie dans l'histoire iranienne, insistant sur le fait que la négociation est différente de l'intimidation et du diktat, et que le dialogue doit se faire sur un pied d'égalité et sur la base d'intérêts mutuels.

Selon l'agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (AS) – ABNA, « Seyed Abbas Araghchi », Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré mercredi lors du congrès commémorant Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi à l'Université de Tabriz, en référence à la place de la diplomatie dans l'histoire iranienne : « Les événements récents ont montré que la diplomatie se maintient même sous le feu de la guerre, mais la négociation est différente de l'intimidation et du diktat. »

Hommage à Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi

Lors de cette cérémonie, Araghchi a rendu hommage à la personnalité historique de Nazem-ol-Molk Marandi, le considérant comme l'un des symboles de la diplomatie iranienne réussie à l'époque Qajar, et a déclaré : « Nazem-ol-Molk, avec perspicacité, confiance en soi et une compréhension juste des conditions de son temps, a accompli de la meilleure manière sa mission sensible de délimitation du pays. »

La diplomatie iranienne ; héritage de rationalité et d'autorité

Le Ministre des Affaires étrangères, faisant référence à la tradition administrative iranienne, a qualifié la diplomatie non pas d'outil temporaire pour sortir de la crise, mais de manifestation d'une rationalité durable, ajoutant : « Dans notre tradition historique, le dialogue était basé sur trois piliers : la dignité, la patience et l'équilibre. »

Il a souligné : « Le dialogue n'est ni un champ de retraite ni d'obstination ; c'est plutôt l'arène pour trouver le point de convergence entre l'honneur et l'opportunité. »

Diplomatie provinciale ; un pont pour la connexion civilisationnelle avec les voisins

Araghchi, évoquant le rôle des provinces du nord-ouest de l'Iran dans l'histoire de la diplomatie du pays, a annoncé la mise en œuvre d'une diplomatie provinciale en relation avec les pays voisins, notamment la Russie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, et a déclaré : « Nos représentations politiques et consulaires doivent jouer un rôle efficace dans le renforcement des échanges populaires, économiques et culturels. »

Négocier avec un ennemi agresseur est impossible

Dans la dernière partie de son discours, le Ministre des Affaires étrangères, se référant à la récente agression contre l'Iran, a précisé : « La République islamique d'Iran ne négociera pas avec un ennemi perfide et agresseur qui a quitté la voie du dialogue pendant les négociations et s'est tourné vers les menaces et l'agression. »

Il a ajouté : « La condition de la poursuite des négociations est l'engagement envers la diplomatie sur un pied d'égalité et la condition de son succès est le respect des intérêts mutuels. »

Invitation à utiliser la trésorerie documentaire du Ministère des Affaires étrangères

Enfin, Araghchi a invité les chercheurs et les intéressés par l'histoire des relations étrangères de l'Iran à utiliser la trésorerie documentaire du Ministère des Affaires étrangères, qui comprend plus de 60 millions de documents historiques, et à présenter les aspects cachés de la politique étrangère iranienne à la communauté scientifique.

