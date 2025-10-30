Ministre des Affaires étrangères : Les négociations doivent se faire sur un pied d'égalité et sur la base d'intérêts mutuels / La diplomatie se mainti

Selon l'agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (AS) – ABNA, « Seyed Abbas Araghchi », Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré mercredi lors du congrès commémorant Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi à l'Université de Tabriz, en référence à la place de la diplomatie dans l'histoire iranienne : « Les événements récents ont montré que la diplomatie se maintient même sous le feu de la guerre, mais la négociation est différente de l'intimidation et du diktat. »

Hommage à Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi

Lors de cette cérémonie, Araghchi a rendu hommage à la personnalité historique de Nazem-ol-Molk Marandi, le considérant comme l'un des symboles de la diplomatie iranienne réussie à l'époque Qajar, et a déclaré : « Nazem-ol-Molk, avec perspicacité, confiance en soi et une compréhension juste des conditions de son temps, a accompli de la meilleure manière sa mission sensible de délimitation du pays. »

La diplomatie iranienne ; héritage de rationalité et d'autorité

Le Ministre des Affaires étrangères, faisant référence à la tradition administrative iranienne, a qualifié la diplomatie non pas d'outil temporaire pour sortir de la crise, mais de manifestation d'une rationalité durable, ajoutant : « Dans notre tradition historique, le dialogue était basé sur trois piliers : la dignité, la patience et l'équilibre. »

Il a souligné : « Le dialogue n'est ni un champ de retraite ni d'obstination ; c'est plutôt l'arène pour trouver le point de convergence entre l'honneur et l'opportunité. »

Diplomatie provinciale ; un pont pour la connexion civilisationnelle avec les voisins

Araghchi, évoquant le rôle des provinces du nord-ouest de l'Iran dans l'histoire de la diplomatie du pays, a annoncé la mise en œuvre d'une diplomatie provinciale en relation avec les pays voisins, notamment la Russie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, et a déclaré : « Nos représentations politiques et consulaires doivent jouer un rôle efficace dans le renforcement des échanges populaires, économiques et culturels. »

Négocier avec un ennemi agresseur est impossible

Dans la dernière partie de son discours, le Ministre des Affaires étrangères, se référant à la récente agression contre l'Iran, a précisé : « La République islamique d'Iran ne négociera pas avec un ennemi perfide et agresseur qui a quitté la voie du dialogue pendant les négociations et s'est tourné vers les menaces et l'agression. »

Il a ajouté : « La condition de la poursuite des négociations est l'engagement envers la diplomatie sur un pied d'égalité et la condition de son succès est le respect des intérêts mutuels. »

Invitation à utiliser la trésorerie documentaire du Ministère des Affaires étrangères

Enfin, Araghchi a invité les chercheurs et les intéressés par l'histoire des relations étrangères de l'Iran à utiliser la trésorerie documentaire du Ministère des Affaires étrangères, qui comprend plus de 60 millions de documents historiques, et à présenter les aspects cachés de la politique étrangère iranienne à la communauté scientifique.