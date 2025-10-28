Mohammad Raad : Le Hezbollah a été créé en raison de l'incapacité du gouvernement à défendre le peuple

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Ahed, Mohammad Raad, le chef du bloc « Fidélité à la Résistance » au Parlement libanais, a souligné dans son discours que depuis que l'ennemi sioniste a échoué à atteindre ses objectifs, à savoir l'occupation de zones au-delà des villages de la ligne de front dans la première bataille d'« Ouli al-Ba's » (Première Ferveur/Assaut), et a été contraint d'accepter un cessez-le-feu, il a toujours cherché à se soustraire à ses engagements, à violer l'accord et continue ses actes d'agression aériens, terrestres et maritimes.

Il a poursuivi en disant que l'ennemi continue de violer le cessez-le-feu, tue des personnes et les empêche de reconstruire leurs maisons et de retourner dans leurs villages, menaçant la sécurité et la stabilité de tout le Liban.

Raad a noté : « Certains Libanais, malheureusement, justifient les agressions de l'ennemi et appellent à éliminer les prétextes auxquels l'ennemi recourt pour commettre ses crimes contre eux. Ils doivent savoir que l'objectif de l'ennemi est d'engloutir tout le Liban. »

Il a considéré l'unité des Libanais et la cohésion interne comme l'obstacle le plus important à l'agression sioniste et a déclaré que tous les Libanais devraient s'unir dans leurs positions pour empêcher l'ennemi d'atteindre ses objectifs. Car la motivation la plus importante de la sauvagerie sioniste est la division du peuple libanais dans sa position face à cette agression.

Ce haut responsable du Hezbollah libanais a souligné que nous ne devons pas donner à l'ennemi l'occasion d'investir dans nos différends internes afin qu'il n'ose pas agir contre notre pays. Il a souligné : « Il doit être clair que la Résistance, qui a été fondamentalement lancée en raison de l'incapacité du gouvernement à protéger son peuple et son pays, continuera d'exercer son devoir national jusqu'à ce que le gouvernement prouve sa capacité et sa volonté d'assumer sa responsabilité en matière de défense et de protection nationale. »

Le chef du bloc « Fidélité à la Résistance » a déclaré : « Lorsque le plan global de sécurité et de défense national sera discuté, la position de la Résistance et son rôle nécessaire et complémentaire dans ce plan, parallèlement au rôle des autres forces et institutions dans le pays, seront redéfinis. »