Réaction du Venezuela à l'exercice militaire de « Trinité-et-Tobago » dans les Caraïbes

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a condamné l'exercice de « Trinité-et-Tobago », mené en coordination avec le Commandement Sud des États-Unis dans les Caraïbes.

Le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a qualifié cette action de provocation hostile contre le pays et de menace sérieuse pour la paix dans la région des Caraïbes.

Le ministère a ajouté : « Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a abandonné la souveraineté de son pays pour agir comme une colonie militaire soumise aux intérêts des États-Unis. »

Le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a ensuite déclaré que l'exercice de Trinité-et-Tobago n'était pas un exercice défensif, mais une agression militaire visant à transformer les Caraïbes en un espace de violence.

Le ministère a souligné que le Venezuela n'acceptera la menace d'aucun gouvernement soumis aux États-Unis.