Attaque contre les positions de Daech lors de la dernière opération des Hachd al-Chaabi en Irak

28 octobre 2025 - 14:02
Les forces irakiennes des Hachd al-Chaabi (Unités de Mobilisation Populaire) ont nettoyé les positions les plus importantes de Daech (ISIS) dans l'ouest de la province d'Anbar lors de leur toute dernière opération antiterroriste.

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maaloumah, une source de sécurité dans la province d'Anbar a annoncé que quatre zones désertiques comprenant les positions les plus importantes de Daech ont été nettoyées dans l'ouest de cette province.

La source a précisé que les forces des Hachd al-Chaabi ont lancé une vaste opération de sécurité dans les régions d'Al-Sha'abani, Umm al-Wuhush, Abou Jard et Sa'daan, situées à l'ouest d'Anbar.

Les zones mentionnées étaient devenues des refuges pour Daech en raison de leur accessibilité difficile. De plus, des grottes et des tunnels tortueux dans ces régions avaient créé un environnement sûr pour que les éléments de Daech se cachent.

