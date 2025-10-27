Le Directeur général de l'AIEA : Les connaissances scientifiques de l'Iran ne sont pas détruites ; s'il le veut, il peut reconstruire sa capacité nucl

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (AS) - Abna, Rafael Grossi, le Directeur général de l'AIEA, a répondu aux questions des participants jeudi à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) lors d'un discours sur la diplomatie nucléaire, les défis mondiaux et le rôle de l'Agence.

Évoquant l'intérêt mondial croissant pour l'énergie nucléaire, il a déclaré : « À l'exception de l'Allemagne, les autres pays continuent soit d'utiliser cette énergie, soit de revoir leurs politiques. » Il a également souligné le rôle de la technologie nucléaire dans le traitement du cancer, la gestion des ressources en eau et la réduction de la pollution environnementale, en particulier dans les pays en développement.

Rétablir la confiance avec l'Iran ; impossible sans inspections

Grossi a qualifié les attaques menées contre les installations nucléaires iraniennes en juin dernier de « presque incroyables » et a déclaré : « L'accord du JCPOA a été progressivement mis de côté, et nous nous efforçons maintenant de rétablir la confiance avec l'Iran. Sans un régime d'inspections strictes, il est impossible de revenir à la confiance. »

Il a ajouté : « Si les inspections ne sont pas menées, il existe un risque que la question reste semi-ouverte, ce qui pourrait conduire à un nouvel usage de la force. »

L'AIEA et Israël ; la politique de l'ambiguïté nucléaire

En réponse à une question sur la non-adhésion d'Israël au Traité de non-prolifération (TNP) et l'absence d'inspections de ses installations, Grossi a déclaré : « L'Agence n'a pas l'autorité d'y aller. Israël poursuit une politique d'ambiguïté nucléaire, et nous n'inspectons que ses installations non stratégiques. »

Faisant référence aux pays qui ne sont pas membres du TNP, notamment l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël, il a déclaré : « Cette situation peut sembler injuste, mais nous vivons dans un monde qui n'est pas juste. »

L'Iran n'a pas d'armes nucléaires

En réponse aux critiques sur le rôle des rapports de l'Agence dans les récentes attaques contre l'Iran, le Directeur général de l'AIEA a déclaré : « Dans le rapport récent, j'ai explicitement déclaré que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires et n'a pas de programme pour en fabriquer. Cependant, il y a des questions concernant la transparence du programme iranien. »

Il a ajouté : « Nous nous efforçons de rassembler les éléments d'un nouvel accord. L'Iran a conservé ses capacités scientifiques et s'il le veut, il peut les reconstruire. »

Grossi a conclu en soulignant que la seule solution durable pour le dossier nucléaire iranien est une solution diplomatique, et l'Agence s'efforce d'utiliser une diplomatie discrète et en coulisses pour empêcher une escalade des tensions dans la région.