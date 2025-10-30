Consultations de Mohammed Abdulsalam avec l'Envoyé Spécial de l'ONU

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, Mohammed Abdulsalam, chef de la délégation de négociation d'Ansarullah au Yémen, a annoncé mercredi qu'il avait rencontré l'Envoyé Spécial des Nations Unies et discuté de la progression du processus de paix sur la base de la feuille de route qui avait été présentée précédemment par la médiation d'Oman et en accord avec l'Arabie Saoudite.

Il a déclaré : « Nous avons insisté sur la nécessité de reprendre l'exécution des dispositions de la feuille de route, en particulier les clauses relatives aux droits humains, et avons rappelé qu'il n'y a aucune raison de continuer à tarder dans sa mise en œuvre. »

Le chef de la délégation de négociation d'Ansarullah au Yémen a également ajouté qu'il avait souligné lors de la réunion l'inutilité des détentions injustifiées du personnel des organisations actives au Yémen et a rappelé que les informations des parties sécuritaires à Sanaa concernant les actes subversifs de certains des détenus avaient été fournies à l'ONU.

Abdulsalam a précisé : « Les organismes compétents sont prêts à fournir des documents et des preuves montrant que certaines de ces personnes se sont livrées à de l'espionnage sous couvert d'activités humanitaires. »

Il a conclu en réaffirmant l'engagement d'Ansarullah du Yémen à trouver des solutions justes, à poursuivre la coordination avec les institutions internationales et à garantir l'activité légale et sécurisée des organisations dans le cadre de leurs devoirs humanitaires.