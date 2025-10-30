  1. Accueil
Bloomberg : Trump rencontrera le Premier ministre hongrois le 8 novembre

30 octobre 2025 - 12:34
Bloomberg a rapporté une rencontre entre Trump et le Premier ministre hongrois le 8 novembre à la Maison Blanche.

Selon l'agence de presse ABNA, Bloomberg a rapporté une rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre hongrois à la Maison Blanche.

Selon ce média, Trump a l'intention de rencontrer le Premier ministre hongrois Viktor Orbán le 8 novembre à Washington.

Bien que le lieu définitif de cette rencontre n'ait pas encore été convenu, Orbán a annoncé cette semaine son voyage imminent à Washington.

Jusqu'à présent, aucune information supplémentaire n'a été communiquée concernant les axes de discussion entre les deux responsables.

