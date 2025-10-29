Note d'invité, Akbar Masoumi : L'examen des tendances actuelles dans l'arène de la communauté internationale indique clairement que le système international dominant est en train de passer d'une structure unipolaire à un ordre multipolaire. Les preuves de cette transformation fondamentale peuvent être observées dans les développements des régions stratégiques, de l'Europe et de l'Asie de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est et à l'Amérique latine. Dans cette transition historique, la République populaire de Chine, dotée d'une économie dynamique et en pleine expansion, s'est établie comme l'un des pôles émergents du système international.

Pour expliquer, après la Seconde Guerre mondiale, la Chine, en choisissant une politique de neutralité, c'est-à-dire la non-ingérence dans divers conflits internationaux et l'établissement de relations amicales avec différents pays, est devenue un acteur indépendant dans la communauté internationale, ce qui a conduit à son développement économique.

Cependant, dans la nouvelle approche de ce pays, la politique de neutralité a été transformée en un engagement actif, et elle fait partie du puzzle de la formation d'un nouvel ordre international axé sur la limitation de la sphère d'influence des États-Unis. Dans ce contexte géopolitique, la Chine, comprenant la position stratégique de la République islamique d'Iran, a reconnu le discours anti-hégémonique de l'Iran comme la seule alternative capable de changer les équations de la région de l'Asie de l'Ouest et de la faire sortir de la sphère d'influence de l'ordre américano-sioniste vers l'indépendance d'action. Sur cette base, on peut dire que le XXIe siècle, qui a commencé avec le déclin progressif de l'hégémonie américaine, se poursuit maintenant avec la volonté révisionniste de pays importants comme la Chine dans le but de redéfinir la structure juridique et politique du système international.

Parmi les événements qui sont un exemple pertinent de la réalisation de la métamorphose dans l'ordre juridique international, on peut citer la lettre conjointe de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et de la République islamique d'Iran, qui jouit d'un statut juridique éminent, adressée au Président du Conseil de sécurité des Nations Unies et au Secrétaire général de cette organisation. En s'appuyant sur les principes fondamentaux du droit international, notamment le principe de l'égalité souveraine des États et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, ils ont clairement déclaré : « Ils ne reconnaissent pas les sanctions unilatérales et extraterritoriales contre l'Iran ».

Ces trois pays, poursuivant cette lettre diplomatique qui démontre une convergence stratégique sans précédent sur la scène internationale, ont déclaré dans une autre section de ce document officiel au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique que « compte tenu de l'expiration du délai fixé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité, du point de vue du droit international, il n'est plus nécessaire de poursuivre les protocoles découlant du JCPOA ». Une action qui atteste de la non-légitimité des sanctions du point de vue de ces pays et qui souligne la primauté du droit international général sur les accords spécifiques.

Cet alignement tripartite, qui s'est déroulé dans le cadre des principes de la Charte des Nations Unies et dans le but de contrer l'unilatéralisme, est une preuve incontestable de l'accélération croissante de la transition de l'ordre hégémonique précédent vers un nouveau système multipolaire dans le domaine des relations internationales. Cette tendance évolutive, qui s'est accélérée pendant la présidence de Trump et avec l'intensification des politiques unilatérales de Washington, progresse maintenant avec plus de force.

La question importante est que dans cette situation où les fondations de l'ancien ordre s'effondrent et où la nouvelle structure multipolaire se consolide, la plus grande opportunité historique est offerte à la République islamique d'Iran, en tant qu'acteur clé en Asie de l'Ouest, d'utiliser ces changements structurels pour franchir le tournant décisif de l'histoire contemporaine avec rapidité et succès et d'établir sa position en tant que puissance régionale de premier plan.

Pendant ce temps, bien que de nombreux analystes parlent des effets et des conséquences de la guerre imposée de 12 jours par les sionistes contre la résistance, il semble que cette agression militaire se soit transformée en une erreur stratégique pour l'axe américano-sioniste.

Une erreur dans laquelle les ennemis de la République islamique, en concevant cette opération, ont involontairement joué un rôle dans la conversion de la puissance potentielle de l'Iran en une puissance réelle et objective dans les domaines militaire et régional, et un résultat totalement inverse aux perceptions initiales de l'axe hébreu-américain a été obtenu.

Suite à cet événement, le monde a bien compris que la République islamique d'Iran est le seul acteur régional qui possède la capacité et le potentiel nécessaires pour résister aux excès hégémoniques. Cette résistance réussie a non seulement marqué la défaite de l'ancien ordre dirigé par les États-Unis dans la région de l'Asie de l'Ouest, mais a également prouvé à la communauté internationale que l'Iran islamique, avec sa volonté nationale, son pouvoir militaire et son influence régionale, a la capacité de jouer le rôle « d'axe de stabilité et de pouvoir dans la région turbulente du Moyen-Orient ». Une transformation qui redéfinit la nouvelle position de l'Iran dans les équations régionales et internationales.