Gaza: frappes du régime sioniste font 91 martyrs, dont des enfants

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des bombardements aériens et d’artillerie ont touché plusieurs zones densément peuplées de Gaza, provoquant des destructions étendues et un nouvel afflux de blessés vers des hôpitaux déjà sous forte pression. Des secouristes indiquent que le déblaiement des décombres se poursuit et que le nombre de victimes pourrait augmenter au fil des heures.

Les autorités d’occupation présentent ces frappes comme relevant d’impératifs sécuritaires. De leur côté, des organisations humanitaires rappellent les obligations de la puissance occupante au regard du droit international humanitaire, notamment la protection des civils et des enfants, et appellent à prévenir toute attaque visant des zones résidentielles.

Des responsables palestiniens dénoncent une escalade meurtrière et appellent la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux agressions et garantir l’acheminement de l’aide. ABNA n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’ensemble des éléments; les sources locales et hospitalières font état d’une situation critique sur le terrain.

