Iran: l’avion de transport Simorq entame officiellement ses vols d’essai

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les autorités industrielles iraniennes ont annoncé le lancement officiel de la campagne d’essais en vol du Simorq, après la réussite des validations au sol. Cette phase permettra d’évaluer les performances, la fiabilité et la sécurité de l’appareil avant sa certification et son entrée progressive en service au sein des opérateurs de fret.

Projet prioritaire de souveraineté technologique, le Simorq est destiné à renforcer la capacité logistique intérieure et régionale, soutenir les corridors commerciaux et humanitaires et réduire la dépendance aux importations sous contraintes de sanctions. Les équipes mettent en avant l’intégration croissante de composants nationaux et l’optimisation des coûts de maintenance et d’exploitation.

À l’issue des essais, l’appareil suivra le processus de certification auprès des autorités aéronautiques iraniennes, en coordination avec les compagnies de fret. Son déploiement graduel vise à améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, la connectivité des hubs logistiques et la compétitivité du pavillon iranien.

