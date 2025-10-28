Baghaei : La violation du cessez-le-feu à Gaza et au Liban alourdit la responsabilité des pays garants

Selon le correspondant de l'ABNA, Ismail Baghaei, lors d'une conférence de presse, tout en félicitant pour l'anniversaire de la naissance de Son Éminence Zeinab (paix soit sur elle) et la Journée de l'Infirmière, a déclaré : Cette semaine est la semaine de la Défense Passive, et au ministère des Affaires étrangères, nous prenons ce sujet au sérieux dans le but de protéger les intérêts nationaux.

Il a poursuivi : Le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre de l'aide à la réalisation des objectifs de la diplomatie économique, a tenu la deuxième session de la diplomatie provinciale à Mashhad en présence de représentants des organismes économiques et de nos ambassadeurs dans les pays voisins.

Il a dit : Au niveau régional, nous sommes confrontés à la question palestinienne. Si auparavant nous parlions de la continuation du génocide, ces jours-ci, nous parlons de la violation d'un cessez-le-feu qui était censé empêcher de nouveaux massacres de Palestiniens et l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza.

Le porte-parole de l'appareil diplomatique a ajouté : La violation du cessez-le-feu à Gaza et au Liban alourdit la responsabilité des pays garants.

Il a mentionné : Aujourd'hui, la réunion des ministres de l'Intérieur des pays de l'OCE (Organisation de Coopération Économique) se tient à Téhéran.

Concernant la libération de Mahdieh Esfandiari, il a déclaré : La libération est sous surveillance, et elle est actuellement logée dans un lieu en dehors de la prison, et nous attendons la prochaine audience du tribunal. Nous pensons qu'elle a été arrêtée sans aucune raison valable. Notre ambassade a suivi l'affaire depuis le début. L'ambassadeur lui-même a activement suivi et l'a rencontrée. Nous poursuivons nos activités pour sa libération complète afin que la peine conditionnelle soit convertie en peine définitive.

Le porte-parole de l'appareil diplomatique, concernant les récentes menaces de la Maison Blanche contre le Venezuela, a souligné : Cette question est une source de préoccupation pour l'ensemble de la communauté internationale. La règle la plus importante du droit international est l'interdiction du recours à la force. Ces règles sont violées dans différentes parties du monde. Cette évolution est une menace contre la paix et la sécurité internationales. La question du trafic de drogue est soulevée comme une pression contre un pays indépendant. Nous considérons cette évolution comme un mouvement dangereux contre la paix et la stabilité ; par conséquent, le rôle des Nations Unies est mis en évidence ici.

Concernant le voyage de Gharibabadi en Afghanistan, il a déclaré : Son voyage est destiné à traiter plusieurs questions qui sont constamment à l'ordre du jour de l'Iran et de l'Afghanistan, y compris la sécurité des frontières, les droits d'eau et les questions judiciaires. De bonnes discussions ont eu lieu concernant l'extradition des criminels.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, concernant le voyage de l'envoyé spécial de la Russie en Syrie à Téhéran, a déclaré : La stabilité de la Syrie en tant que pays important dans la région est importante pour tous les pays de la région, y compris l'Iran. Il est naturel que nous menions des consultations avec les pays qui sont actifs dans cette affaire.

Le fondement de la coopération avec l'Agence est la résolution du Parlement ; la sécurité durable est la condition préalable au développement durable

Concernant l'affirmation de Grossi sur des négociations secrètes, il a déclaré : Le fondement de la coopération et de l'interaction avec l'Agence est la loi approuvée par le Parlement. Nous restons membres du Traité de non-prolifération nucléaire et poursuivons les interactions conformément à la résolution du Parlement. Certaines de nos coopérations avec l'Agence sont conventionnelles, comme le remplacement du combustible de la centrale nucléaire de Bushehr. Le fondement de notre coopération dans les conditions actuelles est la loi du Parlement en coopération avec le Conseil Suprême de la Sécurité Nationale.

Baghaei a déclaré à propos de la réunion des ministres des pays de l'OCE : Ce sommet a lieu après une longue interruption ; le précédent sommet s'est tenu en 2010. L'objectif de ce sommet est l'ordre du jour des pays membres de l'OCE concernant la sécurisation des frontières communes ; nous croyons que la sécurité durable est la condition préalable au développement durable ; l'Afghanistan est également présent à cette réunion ; l'Irak et Oman sont également présents à cette réunion.

Concernant la lettre de l'Iran, de la Russie et de la Chine au Directeur général de l'Agence et les déclarations de Grossi sur les négociations en coulisses, il a déclaré : Je n'ai pas entendu cette expression de Grossi. Le fondement de la coopération avec l'Agence est la résolution du Parlement.

Le porte-parole de l'appareil diplomatique, concernant le prochain Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré : L'élection du Secrétaire général des Nations Unies est soumise aux règles prévues par la Charte des Nations Unies ; cette élection doit se faire selon une procédure, et le candidat proposé doit être approuvé par le Conseil et l'Assemblée générale. Conformément à la pratique des dernières décennies, les secrétaires généraux ont été élus sur la base de la rotation géographique ; l'opinion collective des Nations Unies est également que la pratique existante devrait se poursuivre pour assurer l'équité dans l'élection.

Concernant la résolution 1972 des Nations Unies sur le principe d'une seule Chine, il a déclaré : Notre position est claire ; nous avons toujours insisté sur l'intégrité territoriale et le respect du principe d'une seule Chine, à la fois dans la correspondance avec les Nations Unies et dans les prises de position orales. Nous allons certainement poursuivre cette politique.