Spéculations sur le successeur potentiel de Netanyahou

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Al-Youm, Yossi Cohen, l'ancien chef du service de renseignement du régime sioniste connu sous le nom de Mossad, a affirmé lors de l'inauguration d'un musée à New York que, lorsqu'il était à la tête de ce service, Netanyahou lui avait dit qu'il serait son successeur.

Cohen a ajouté : « Je suis allé voir Netanyahou et je lui ai demandé si ses paroles étaient sérieuses, et il a dit oui. Cela s'est passé en 2018 ou 2019. Mon épouse a dit à l'époque : 'Non, nous n'entrerons pas dans ce domaine', mais je crois que tout a changé radicalement après l'opération du 7 octobre (Déluge d'Al-Aqsa) et que nous avons besoin de nouveaux dirigeants. Par conséquent, cette possibilité ne peut être exclue. »

Il a mentionné la signature de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas et a déclaré que cet accord était le prix de la libération des prisonniers sionistes.

Concernant le Qatar, Cohen a également déclaré que Tel Aviv devait prendre la décision de couper complètement tous les liens avec ce pays après le retour des prisonniers sionistes, car il n'y a pas de relations réelles avec le Qatar.