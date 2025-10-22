Martyre d'un Libanais lors de l'agression du régime sioniste dans le sud du Liban

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Mayadeen, le régime sioniste a mené il y a une heure une attaque de drone dans la région de Ain Qana au sud du Liban.

Suite à cette attaque, qui visait le conducteur d'une moto, une personne a été martyrisée.

L'agression du régime sioniste contre l'accord de « désescalade » au Liban s'est répétée à plusieurs reprises depuis la signature de cet accord, et des sources officielles libanaises font état de plus de 4 000 violations de cet accord par le régime sioniste.

Le site d'information Al Nashra a également rapporté le vol de drones du régime sioniste à basse altitude dans les régions d'Arabsalim, Jarjouh, Ain Qana et Ain Bouswar.