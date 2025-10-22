46 Sénateurs à Trump : Nous nous opposons à l'annexion de la Cisjordanie par Israël

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, 46 membres démocrates du Sénat américain ont envoyé une lettre au président américain Donald Trump, l'exhortant à intensifier son opposition à l'annexion de parties de la Cisjordanie par Israël.

Selon ce rapport, les membres démocrates du Sénat américain ont dit à Trump qu'ils réclamaient le renforcement des mesures nécessaires pour préserver la possibilité de mettre en œuvre la solution à deux États.

Les membres démocrates du Sénat américain ont également dit à Trump que l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza était impératif.

Ces 46 membres démocrates du Sénat américain, soulignant leur opposition à toute action d'Israël visant à annexer la Cisjordanie ou à étendre les colonies, ont déclaré que le maintien du cessez-le-feu à Gaza est essentiel.