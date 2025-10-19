Cyberattaque américaine contre le « Centre National du Temps » de la Chine

Selon l'agence de presse Abna, citant le Japan Times, le Ministère de la Sécurité d'État chinois a accusé les États-Unis, dans un communiqué, d'avoir volé des informations et de s'être infiltré dans le « Centre National du Temps » à Pékin.

Le communiqué, publié sur le compte officiel WeChat du ministère, indique que l'Agence de Sécurité Nationale des États-Unis a exploité les vulnérabilités présentes dans certains modèles de téléphones portables du personnel du Centre National du Temps depuis le 25 mars 2022, dans le but de mener des cyberattaques sur les appareils et d'accéder à des informations sensibles chinoises. Les noms de ces marques de téléphones portables n'ont pas été mentionnés.

Selon le ministère, cette agence d'espionnage américaine a utilisé à plusieurs reprises des informations de connexion volées pour s'infiltrer dans les ordinateurs du Centre National du Temps chinois depuis le 18 avril 2023.

Ces accusations surviennent après les allégations mutuelles des gouvernements et des entreprises occidentales ces dernières années, accusant les pirates informatiques chinois de cyberattaques contre leurs systèmes informatiques, et coïncident avec l'intensification des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Le Centre National du Temps chinois, situé dans la ville de « Xi'an » dans le nord-ouest du pays, est l'un des instituts de recherche vitaux sous la supervision de l'Académie Chinoise des Sciences, responsable de la régulation, de la maintenance et de la diffusion de l'heure standard du pays.

Les autorités de sécurité nationale chinoises affirment que les enquêtes menées à ce sujet indiquent que des serveurs privés à travers le monde ont été utilisés pour masquer l'origine des attaques. Le communiqué souligne également que Pékin a pris des mesures et des précautions préventives au sein de ce Centre pour contrer les cyberattaques.