Sánchez : Nous demandons la poursuite du cessez-le-feu et l'envoi d'aide humanitaire à Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a déclaré aujourd'hui, lundi : Nous demandons la poursuite du cessez-le-feu et l'envoi d'aide humanitaire à Gaza.

Le Premier ministre espagnol a poursuivi à cet égard : Nous soulignons l'importance d'avancer vers une solution pacifique entre Israël et la Palestine.

Il convient de noter que Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, a souligné dans ses dernières positions la nécessité de poursuivre les crimes commis (par le régime sioniste) lors du génocide à Gaza.

Ceci se produit alors que le régime sioniste a bombardé au moins 100 points dans la bande de Gaza hier sous divers prétextes.

Avichay Adraee, le porte-parole de l'armée du régime sioniste, a également affirmé qu'après les attaques mentionnées, les militaires de ce régime appliqueraient à nouveau le cessez-le-feu. De plus, le journal sioniste « Israel Hayom » a affirmé qu'il avait été décidé que le processus d'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza reprendrait aujourd'hui.